به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، دیانتی نسب گفت: در این عملیات یک متخلف به همراه لاشه کل دستگیر شد و هویت متخلف دوم که با اسلحه متواری گشته شناسایی شده و اقدامات لازم برای دستگیری وی در حال انجام است.

وی اضافه کرد: محیط بانان پس از شنیدن صدای شلیک گلوله در ساعت ۱۰ صبح فورا عملیات پایش و رصد منطقه را آغاز نموده که نهایتا در ساعت ۱۷ موفق شدند یکی از دو متخلف را به همراه لاشه کل دستگیر و اعمال قانون نمایند.