

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور گروهی ۳۲ تیم در دو منطقه غرب و شرق رقابت می‌کنند و از هر منطقه ۸ تیم برتر راهی دور یک هشتم نهایی می‌شوند. در این دوره تیم‌های استقلال تهران و تراکتور تبریز با توجه به قرار گرفتن در رده‌های بالای جدول پس از ناتمام ماند فصل به عنوان نمایندگان ایران معرفی شدند، اما به علت شرایط جنگی از میزبانی مسابقات محروم هستند. هر یک از تیم‌ها در دور گروهی بر اساس قرعه ۴ دیدار خانگی و ۴ دیدار خارج از خانه با حریفان مختلف برگزار خواهد کرد و جدول مسابقات به صورت کلی محاسبه خواهد شد. برنامه هفته پنجم به این شرح است:

*** دور گروهی - هفته پنجم:

** منطقه غرب:

* دوشنبه ۲ آذر:

نفتچی فرغانه ازبکستان - الهلال عربستان

العین امارات - استقلال تهران ایران (ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم هزه بن زاید شهر العین - داور: چوی هیون جای از کره جنوبی)

- تیم استقلال پیش از این ۳ - ۰ السد قطر، ۲ - ۱ تیم الغرافه قطر و ۱ - ۰ تیم الشَمال قطر را شکست داد و ۰ - ۲ مغلوب شباب الاهلی امارات شد.

تراکتور تبریز ایران - الوصل امارات (ساعت ۱۹:۳۰ - استادیوم سلطان قابوس در مسقط - داور: سعدالله گلمرادی از تاجیکستان)

- در تیم الوصل مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی عضویت دارد.

- تیم تراکتور تبریز در دور گروهی پیش از این ۰ - ۱ مغلوب تیم شباب الاهلی امارات و ۱- ۲ مغلوب العین امارات شد و برابر تیم الشَمال قطر به تساوی بدون گل و برابر نفتچی فرغانه ازبکستان به تساوی ۲ - ۲ رسید

الشَمال قطر - الاهلی عربستان (قهرمان دوره قبل)

الاتحاد عربستان - پاختاکور ازبکستان

- در تیم پاختاکور مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی عضویت دارد.

نیروی هوایی عراق - الغرافه قطر

* سه شنبه ۳ آذر:

شباب الاهلی امارات - القادسیه عربستان

- در تیم شباب الاهلی، سعید عزت اللهی هافبک و سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی، رضا غندی پور دیگر مهاجم ایرانی و مرصاد سیفی مدافع ایرانی عضویت دارند.

النصر عربستان - السد قطر

در جدول منطقه غرب تیم‌های العین امارات با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های الهلال عربستان، استقلال تهران ایران و شباب الاهلی امارات (تیم سعید عزت اللهی، سردار آزمون، رضا غندی پور و مرصاد سیفی) امارات با ۹ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. تیم الوصل امارات (تیم مهدی طارمی) با ۳ امتیاز در رده یازدهم جای گرفت و تیم‌های تراکتور تبریز و پاختاکور ازبکستان (تیم مرتضی پورعلی گنجی) با ۲ امتیاز سیزدهم و چهاردهم هستند.

** منطقه شرق:

* سه شنبه ۳ آذر:

نیوکاسل جتس استرالیا - کاشیوا ریسول ژاپن

دائه جون هاناسیتی زن کره جنوبی - بیجینگ گوان چین

کیوتو پرپل سانگا ژاپن - پوهانگ استیلرز کره جنوبی

شانگهای پورت چین - بوریرام یونایتد تایلند

- رضا اسدی مدافع ایرانی در تیم بوریرام یونایتد عضویت دارد.

راتچابوری تایلند - جوهور دارالتعظیم مالزی

- در تیم جوهور شهاب زاهدی مهاجم ایرانی عضویت دارد.

کنگ آن هانوی ویتنام - ویسل کوبه ژاپن

* چهارشنبه ۴ آذر:

کاشیما آنتلرز ژاپن - جیونبوک هیوندای کره جنوبی

گامبا اوزاکا ژاپن - تای پورت تایلند

در جدول منطقه شرق تیم‌های ویسل کوبه ژاپن با ۱۲ و کاشیما آنتلرز ژاپن با ۹ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های گامبا اوزاکا ژاپن با ۸ و کاشیوا ریسول با ۷ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. تیم جوهور دارالتعظیم (تیم شهاب زاهدی) با ۷ امتیاز در رده ششم جای گرفت و تیم بوریرام یونایتد تایلند (تیم رضا اسدی) با ۳ امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.