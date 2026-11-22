نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت تداوم و گسترش فرهنگ بسیجی در جامعه گفت: تا زمانی که روحیه بسیجی بر کشور حاکم باشد، دشمنان به اهداف خود دست نخواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیت‌الله ناصری در جمع بسیجیان اقشار مختلف استان یزد، ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بسیج را یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) دانست و اظهار کرد: بسیج از ابتدای شکل‌گیری با هدف خدمت به مردم تأسیس شد و همواره در مسیر خدمت‌رسانی و دفاع از ارزش‌های انقلاب پیشگام بوده است.

وی با اشاره به حضور مؤثر بسیجیان در عرصه‌های مختلف افزود: بسیجیان هر جا که کشور و مردم به حضور و تلاش آنان نیاز داشته‌اند، با اخلاص و روحیه مسئولیت‌پذیری در میدان حاضر شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ بسیجی تصریح کرد: بسیج به‌عنوان مدرسه عشق، ایثار و خدمت‌رسانی، باید روزبه‌روز گسترش یابد و روحیه و تفکر بسیجی در همه عرصه‌های جامعه تقویت شود.

در ادامه این نشست، سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز با اشاره به خدمات بسیجیان در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی به مردم گفت: حضور فعال و میدان‌داری بسیجیان در بخش‌های مختلف، موجب هراس دشمنان شده است.

وی تلاش‌های بسیجیان در عرصه‌های گوناگون را نشانه روحیه ایثار، تعهد و خدمتگزاری آنان دانست.