مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت مهار آتش‌سوزی طبقه سوم ساختمانی در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، شهرام مومنی با بیان اینکه ظهر امروز یکم آذر ۱۴۰۵، تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی حاکی از مشاهده دود از طبقه سوم ساختمانی در محله گذر فرخ بود گفت:سریعاً چهار خودروی آتش‌نشانی از دو ایستگاه به همراه ۱۲ آتش‌نشان و افسر ارشد به محل حادثه اعزام شدند.

وی از مهار آتش در اتاق خوابِ منزل مسکونی واقع در طبقه سوم ساختمانی چهار طبقه خبر داد و افزود: دختر ۸ ساله که به مدت کوتاهی در خانه تنها بود، پس از وقوع آتش خود را به بالکن رساند که توسط آتش‌نشانان به مکان امن انتقال یافت و حال عمومی اش پس از بررسی عوامل اورژانس مساعد گزارش شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت:علت این حادثه آتش‌سوزی که از اتاق خواب منزل مسکونی آغاز شده بود، در دست بررسی است.