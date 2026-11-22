به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کاربران می‌توانند با ثبت‌نام ساده از طریق کد ملی و شماره‌موبایل، کیف پول خود را با مشخصات کارت بانکی شارژ کنند.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد بخشی از یارانه ماه آبان برای دهک‌های هشتم و نهم به کیف پول ایران واریز شده است.

براساس این اطلاعیه به ازای هر نفر از این دهک‌ها مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کسر و به کیف پول ایرانِ سرپرست خانوار واریز شده است.

در کیف پول ایران امکان مشاهده موجودی، انتقال وجه به شماره‌موبایل دیگران یا برداشت وجه به حساب‌های بانکی از طریق شماره شبا فراهم است.

همچنین نتیجه هر تراکنش بلافاصله از طریق پیامک با سرخط IRANWALLET اطلاع‌رسانی می‌شود.

این سرویس در کنار خدماتی مانند موبایل‌بانک، اینترنت‌بانک و اپلیکیشن‌های پرداخت، امکان خرید حضوری و غیرحضوری از فروشگاه‌های منتخب کشور را از طریق برنامک‌های تارا، اسنپ، اونوا، آپ، تاپ و ۷۲۴ فراهم کرده است.

علاوه بر این، کاربران می‌توانند با استفاده از برنامک «نئو بیت»، خرید خود را از نانوایی‌های پخت دولتی نیز انجام دهند.

لازم به ذکر است که در صورت بروز هرگونه مشکل، فرآیند رفع مغایرت‌های برخط حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت انجام خواهد شد.