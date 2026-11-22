به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید عبیداوی گفت: طرح ملی سامان از اسفندماه سال گذشته با هدف تعمیر، نگهداری و بهینه‌سازی شبکه توزیع برق آغاز شده و برای افزایش آمادگی شبکه در اوج مصرف زمستان ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

وی افزود: در مرحله سوم این طرح، ۱۳۳ نیروی سیمبان و ۱۷۵ نفر از کارشناسان نظارتی، نیروهای ایمنی و رانندگان با استفاده از ۱۱۱ دستگاه خودروی عملیاتی در ۴۷ فیدر فشار متوسط استان فعالیت کردند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این رزمایش گفت: اصلاح ۵۷۳ مورد اتصال سست، شاخه‌زنی ۳۹۲ اصله درخت در حریم خطوط برق، رسیدگی به وضعیت مقره‌ها و تجهیزات حفاظتی و اصلاح پایه‌های برق از جمله این اقدامات بود.

وی رفع خطر ۵۳ نقطه حادثه‌خیز، سرویس ۴۱ دستگاه پست توزیع برق و استانداردسازی ۱۶ کیلومتر از خطوط فشار ضعیف و فشار متوسط را از دیگر اقدامات نیروهای عملیاتی عنوان کرد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق خوزستان همچنین از مشترکان خواست با پرهیز از مصرف غیرضروری برق و استفاده بهینه از وسایل برقی و گرمایشی، در پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن در فصل زمستان همکاری کنند.