مسئولان شهرستان عباس‌آباد با حضور در منازل خانواده‌های شهیدان قربانعلی شریف‌کاظمی، محمد شریف‌کاظمی و حسن شهردمی، یاد و راه این شهدا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجت‌الاسلام احمدی امام جمعه شهرستان عباس‌آباد در دیدار با خانواده‌های شهیدان قربانعلی شریف‌کاظمی، محمد شریف‌کاظمی و حسن شهردمی، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مقام زن و مادر، ترویج روحیه بسیجی در میان نسل جوان و انتقال آرمان‌های شهدا به دانش‌آموزان را ضروری دانست.

ساسان کابلی فرماندار عباس‌آباد نیز تکریم خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر پاسداشت مقام شهدا و ادامه راه آنان تأکید کرد.

در این دیدارها که با حضور امام جمعه، فرماندار، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری، فرمانده سپاه، بخشدار مرکزی، رئیس بنیاد شهید، جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس و مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، از خانواده‌های این سه شهید بسیجی تجلیل شد.