کاروان الزورا عراق برای دیدار مقابل الرفاع در لیگ قهرمانان آسیا ۲ راهی بحرین شد، اما علیرضا منصوریان به دلیل صادر نشدن روادید نتوانست تیمش را در این سفر همراهی کند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اتفاق در حالی رخ داده که هفته گذشته ویزای محمد قربانی و مبین دهقان، دو بازیکن ایرانی الوحده امارات، برای سفر به بحرین صادر نشده بود.

در حالی که الوحده در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا دو، میهمان الخالدیه بود، کاروان این تیم راهی بحرین شد، اما این کشور علی‌رغم داشتن روادید، اجازه ورود به دو بازیکن ایرانی الوحده را نداد و تلاش‌های مدیران باشگاه اماراتی هم راه به جایی نبرد تا قربانی و دهقان نتوانند در آن بازی تیم خود را همراهی کنند.

حالا منصوریان و دیگر اعضای ایرانی کادر فنی الزورا برای حضور در دیدار حساس مقابل الرفاع با همین مشکل روبه‌رو شده‌اند و باید دید تیم الزورا در غیبت احتمالی سرمربی ایرانی‌اش، چه نتیجه‌ای مقابل الرفاع خواهد گرفت

طبق گزارش سایت اسپورت عراق، مسئولان باشگاه الزورا در حال رایزنی برای دریافت ویزای سرمربی ایرانی خود هستند تا امکان حضور او در این مسابقه فراهم شود.