به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، در پی درگذشت دکتر مهدی گلشنی، استاد برجسته فیزیک، اندیشمند و از چهره‌های شاخص عرصه فلسفه علم و دین، با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال برادر عزیز و دانشمند، استاد برجسته فیزیک و پایه گذار دوره‌های دکترای فیزیک در کشورو از پیشگامان فلسفه علم و نیز از محقّقان و پژوهشگران رابطه علم و دین و برنده جایزه علمی علامه طباطبائی و خدمتگزاران حوزه دین و دانشگاه و ارادتمندان به امام راحل «رض» و امام شهید «رض» و وفاداران به نظام اسلامی مرحوم دکتر مهدی گلشنی «رض» موجب تأثّرو تألّم اینجانب شد.

الحقّ او نمونه‌ای از استاد با فضیلت و متعهّد و وفادار به آرمان‌های مقدّس اهل البیت علیهم السلام و شهدای عزیز و از هر نظر متخلّق به اخلاق و آداب اسلامی و الگوئی برای اساتید برجسته و با فضیلت جمهوری اسلامی ایران و دارای آثار و کتاب‌های ارزشمند و مقالات علمی فراوان در مجلات داخلی و بین المللی و شخصیتی شناخته شده و قابل تقدیر و تکریم بودند.

یاد آن بزرگوار را گرامی می‌داریم و به روح بلندش صلوات و سلام می‌فرستیم و از خداوند برای آن رحیل الی الله علوّ درجات و حشر با شهدا و صالحین را مسئلت داریم و برای بازماندگان و دوستان و آشنایان و شاگردان آن بزرگوار سلامت و موفّقیّت و حسن عاقبت مسئلت می‌نمائیم جَزاهُ الله خَیرالجَزا و حَشَرهُ الله مَعَ اولیائه.

خداوند به جوانان و دانشجویان و دانشگاهیان عزیز و امید‌های عزّت و شرف ما توفیق علم و عمل و فتح قلّه‌های شرف و عزّت را کرامت فرماید و سعی همه عزیزان حوزوی و دانشگاهی را مقبول درگاهش قرار دهد

انشاءا... بمنّه و کرمه.

والسَّلَامُ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِین‏

دری نجف آبادی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک

۱۴۰۵/۸/۳۰