یک کارشناس ارشد انرژی با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) و ارتقای بهره‌وری انرژی گفت: ذخیره‌سازی گاز در فصل گرم سال و استفاده از آن در روز‌های اوج مصرف زمستان، در کنار اصلاح الگوی مصرف و به‌کارگیری فناوری‌های پربازده، می‌تواند به پایداری تأمین انرژی و حفظ ظرفیت تولید صنایع کشور کمک کند.

دین‌محمد ایمانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، توسعه زیرساخت‌های گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) را یکی از ظرفیت‌های مهم برای مدیریت ناترازی گاز دانست و افزود: با مایع‌سازی بخشی از گاز تولیدی در فصل گرم سال، می‌توان آن را برای زمان اوج مصرف در زمستان ذخیره و استفاده کرد.

وی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز اظهار کرد: LNG می‌تواند به‌ویژه برای تأمین سوخت مصرف‌کنندگان بزرگ، از جمله نیروگاه‌ها، صنایع فولادی و پتروشیمی‌ها، در ماه‌های سرد سال مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل سابق شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (ایران ال‌ان‌جی) با تأکید بر ضرورت توسعه طرح‌های مینی‌ال‌ان‌جی و میکروال‌ان‌جی در کشور گفت: این فناوری علاوه بر کاهش فشار بر شبکه سراسری گاز، به مدیریت پیک مصرف و جلوگیری از محدودیت تولید در صنایع کمک می‌کند.

ایمانی با اشاره به اینکه انتقال گاز در جهان از طریق خطوط لوله و همچنین مایع‌سازی و حمل LNG انجام می‌شود، افزود: ایران با وجود برخورداری از ذخایر بزرگ گاز طبیعی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه این فناوری دارد. با این حال، یکی از طرح‌های این حوزه با تأخیر در اجرا مواجه شده است.

وی ادامه داد: LNG نباید صرفاً با نگاه صادراتی مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری برای ذخیره‌سازی انرژی، تأمین پایدار سوخت صنایع و مدیریت ناترازی گاز در فصل زمستان استفاده کرد.

ضرورت اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی

این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به رشد مصرف و ناترازی انرژی در کشور گفت: افزایش تقاضا در کنار محدودیت‌های بخش عرضه، ضرورت بازنگری در شیوه مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی را دوچندان کرده است.

ایمانی افزود: در شرایط ناترازی، گاهی برای مدیریت مصرف، محدودیت‌هایی برای صنایع اعمال می‌شود؛ در حالی که بخش خانگی نیز سهم قابل‌توجهی از مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهد و اصلاح الگوی مصرف باید در همه بخش‌ها دنبال شود.

وی با تأکید بر تفاوت مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف اظهار کرد: مدیریت مصرف به معنای کنترل و تنظیم میزان مصرف است، اما بهینه‌سازی به کاهش مصرف از طریق افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های پربازده در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره دارد.

مدیرعامل سابق شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (ایران ال‌ان‌جی) با بیان اینکه مصرف انرژی در بخش خانگی ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است، گفت: در روز‌های سرد سال، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزئی به بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد که فشار زیادی بر منابع و شبکه تأمین گاز وارد می‌کند.

ایمانی فرهنگ مصرف، قیمت‌گذاری و فناوری را سه عامل اصلی اثرگذار بر بهره‌وری انرژی دانست و افزود: نهادینه‌کردن فرهنگ صحیح مصرف، اصلاح تدریجی سازوکار‌های قیمت‌گذاری متناسب با شرایط اقتصادی کشور و استفاده از فناوری‌های جدید در ساختمان‌سازی، نیروگاه‌ها و صنایع باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت اصلاح الگوی مصرف که در سال ۱۳۸۷ نیز مورد تأکید رهبر شهید انقلاب قرار گرفته بود، گفت: این موضوع باید به یک اولویت مستمر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.

ضرورت تدوین نقشه راه بلندمدت انرژی

ایمانی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ارتقای بهره‌وری انرژی تصریح کرد: دولت، مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیر باید برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خدمات، بهداشت و درمان، نیروگاه‌ها، صنایع بزرگ و کشاورزی برنامه‌های مشخص و قابل اجرا داشته باشند.

وی افزود: اگر نقشه راه بلندمدتی برای مدیریت انرژی نداشته باشیم، رشد فزاینده مصرف و افزایش تقاضا در کنار محدودیت‌های عرضه، چالش‌های بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل سابق شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (ایران ال‌ان‌جی) خاطرنشان کرد: با افزایش بهره‌وری، بخش قابل‌توجهی از انرژی که امروز به شکل غیربهینه مصرف می‌شود، آزاد خواهد شد و می‌توان آن را به بخش‌های مولد اقتصادی و صنایع پربازده اختصاص داد.

ایمانی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت فناوری‌های روز دنیا، تدوین الزامات قانونی و اجرای تدریجی سیاست‌های اصلاح مصرف باید در قالب یک برنامه جامع قرار گیرد تا هم شدت مصرف انرژی کاهش یابد و هم پایداری تأمین انرژی و تولید در کشور تقویت شود.