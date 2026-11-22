همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع)، مجموعه‌ای از مراسم و برنامه‌های مذهبی در سطح شهرستان‌های دیار پانزده خرداد، برگزار می‌شود؛ برنامه‌هایی که با هدف پاسداشت مقام و جایگاه معنوی این امامزاده واجب التعظیم و تقویت وحدت و همدلی میان مردم تدارک دیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در همین راستا، امروز پرچم سبز بارگاه ملکوتی حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، در میدان ورودی شهر پیشوا به اهتزاز درآمد.

امام جمعه پیشوا، در این مراسم با اشاره به جایگاه معنوی حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع)، افزود: حضور پرشور مردم شهرستان‌های همجوار در برنامه‌های بزرگداشت سالروز شهادت حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع)، را نشان از ارادت عمیق مردم منطقه به مقام شامخ این امامزاده واجب‌التعظیم برشمرد؛ حضوری که وحدت، همدلی و پیوند ناگسستنی مردم با اهل‌بیت(ع) را به نمایش می‌گذارد.

مراسم اصلی و بزرگداشت حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) در روز سه‌شنبه ۳ آذر مصادف با ۱۵ جمادی الثانی در حرم مطهر ایشان در پیشوا برگزار خواهد شد.