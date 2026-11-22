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مسابقات کشوری داژبال بانوان در قالب رقابتهای «محلات برتر»، با حضور ۱۶ تیم از سراسر کشور در سه رده سنی، در مجموعه ورزشی ثامنالائمه نیروی انتظامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، این رقابتها با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت، به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد و بانوان شرکتکننده در سه رده سنی به مصاف یکدیگر رفتند.
امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، امیرگان، دستیار وزیر ورزش و رئیس محلات بنیاد برکت کشور، صمدیان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و امیر یساقی، رئیس هیأت انجمنهای ورزشی استان، با حضور در محل برگزاری مسابقات، رقابت تیمهای شرکتکننده را از نزدیک تماشا کردند.