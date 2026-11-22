به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، این رقابت‌ها با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد برکت، به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد و بانوان شرکت‌کننده در سه رده سنی به مصاف یکدیگر رفتند.

امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، امیرگان، دستیار وزیر ورزش و رئیس محلات بنیاد برکت کشور، صمدیان، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و امیر یساقی، رئیس هیأت انجمن‌های ورزشی استان، با حضور در محل برگزاری مسابقات، رقابت تیم‌های شرکت‌کننده را از نزدیک تماشا کردند.