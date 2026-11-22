به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد در نشست با کارکنان معاونت زیرساخت و تجهیزات فناوری این مرکز ضمن تأکید بر نقش زیربنایی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری در تحقق عدالت هوشمند، گفت: فرآیند هوشمندسازی قوه قضائیه صرفاً به طراحی و راه‌اندازی سامانه‌های جدید محدود نمی‌شود، بلکه استمرار، پایداری، امنیت و دسترس‌پذیری خدمات، پیش‌نیاز اصلی تحقق حکمرانی قضایی هوشمند و گذار از دادرسی الکترونیک به دادرسی هوشمند است.

زیرساخت؛ زیربنای استمرار خدمات قضایی و تحقق عدالت هوشمند

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه ارزش واقعی زیرساخت‌های فناوری در میزان تأثیرگذاری آنها بر کیفیت و استمرار خدمات قضایی نمایان می‌شود، افزود: در ارزیابی اقدامات این حوزه، صرفاً نباید به معرفی تجهیزات، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های فنی بسنده کرد؛ بلکه باید مشخص شود هر اقدام چه مسئله‌ای را برطرف کرده، کدام گلوگاه را از میان برداشته و چگونه به بهبود دسترسی مردم و همکاران قضایی به خدمات منجر شده است.

کاظمی‌فرد ضمن تأکید بر اینکه زیرساخت ارتباطی و پردازشی پایدار، بستر اجرای همه برنامه‌های هوشمندسازی است، گفت: بدون اطمینان از عملکرد مستمر شبکه، مراکز داده و تجهیزات ارتباطی، توسعه خدمات الکترونیک قضایی و حرکت به سوی عدالت هوشمند با موانع جدی مواجه خواهد شد.

پشتیبانی از صد‌ها هزار جلسه دادرسی با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی

کاظمی‌فرد با اشاره به گستردگی خدماتی که بر بستر زیرساخت‌های ارتباطی قوه قضائیه ارائه می‌شود، پشتیبانی از بیش از ۴۰۰ هزار جلسه دادرسی الکترونیک در سال را از جمله اقدامات مهم و شایان توجه معاونت زیرساخت و تجهیزات فناوری عنوان کرد و افزود: برگزاری این حجم از جلسات حاکی از برخورداری از شبکه‌ای پایدار، امن و قابل اتکاست تا ارتباط میان مراجع قضایی و سایر حاضران در فرایند دادرسی، بدون اختلال و با کیفیت مناسب برقرار شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به ضرورت پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای جلوگیری از توقف خدمات در شرایط غیرمترقبه گفت: استفاده از ظرفیت‌های جایگزین، امکان استمرار خدمت‌رسانی را در شرایط بروز اختلال در یکی از مسیر‌های ارتباطی فراهم می‌کند و ضامن تداوم خدمت عمومی خواهد بود.

از رمزساز تا امضای دیجیتال؛ تکمیل زنجیره احراز هویت

کاظمی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت توسعه ابزار‌های نوین احراز هویت و امضای الکترونیکی، موضوع امضای دیجیتال را از نیاز‌های مهم و ضروری برای تکمیل زیرساخت دادرسی هوشمند دانست و ضمن اشاره به تجربه موفق استفاده از رمزساز در فرایند ورود به سامانه‌های قضایی، خاطرنشان کرد: این ابزار توانسته است بخشی از مشکلات ناشی از وابستگی به ارسال پیامک را برطرف کند؛ در همین زمینه، برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز امکان ورود با استفاده از رمزساز پیش‌بینی شده و مقرر است این شیوه تا پایان آبان‌ماه جایگزین دریافت رمز از طریق پیامک در این فرایند شود.

توسعه ابزار‌های ارتباطی و تقویت تاب‌آوری خدمات

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه، راه‌اندازی سامانه پیام‌رسان داخلی و افزودن قابلیت ارتباط تصویری به آن را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت و تجهیزات فناوری برشمرد و بر اهمیت توسعه ابزار‌های ارتباطی امن و درون‌سازمانی در بهبود تعاملات و تسهیل ارتباط میان مجموعه‌های قضایی تأکید کرد.

کاظمی‌فرد مجموعه اقدامات معاونت زیرساخت و تجهیزات فناوری در حوزه ارتباطات امن، نگهداشت مراکز داده، پایش مستمر شبکه و پشتیبانی از دادرسی الکترونیک را اجزای مکمل یک منظومه زیرساختی فناورمحور دانست که باید متناسب با نیاز‌های امروز و افق آینده هوشمندسازی دستگاه قضا توسعه یابد.

سرمایه انسانی؛ پشتوانه عبور از محدودیت‌ها

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان معاونت زیرساخت و تجهیزات فناوری، افزود: بخش قابل توجهی از اقدامات بزرگ انجام‌شده در این حوزه، با وجود محدودیت‌های موجود و با تکیه بر توان و ظرفیت همکاران مجموعه به ثمر رسیده است؛ فلذا نباید قدردانی از همکارانی که حتی در ایام جنگ تحمیلی اخیر با وجود محدودیت‌ها، دستاورد‌های بزرگی را رقم زده‌اند، نادیده گرفته شود.

کاظمی‌فرد با تأکید بر اینکه تلاش در مسیر خدمت به مردم و انجام وظایف در راه رضای خداوند متعال، ارزشی فراتر از دستاورد‌های سازمانی دارد، ابراز امیدواری کرد با اتکا به توان تخصصی و همت کارکنان، مسیر توسعه زیرساخت‌ها و تحقق حکمرانی قضایی هوشمند با قوت بیشتری دنبال شود.