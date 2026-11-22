مراسم بزرگداشت آیت‌الله وحید خراسانی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار، جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم، در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم بزرگداشت آیت‌الله وحید خراسانی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، استاندار، جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم، در مسجد روضه محمدیه یزد برگزار شد.این مراسم با هدف پاسداشت مقام علمی، دینی و معنوی آیت‌الله وحید خراسانی و تجلیل از سال‌ها خدمات ارزشمند این عالم برجسته در ترویج معارف اسلامی و مکتب اهل‌بیت (ع) برگزار شد.

در این مراسم، سخنران با اشاره به جایگاه والای علمی و معنوی آیت‌الله وحید خراسانی در حوزه‌های علمیه، از نقش اثرگذار ایشان در تبیین و گسترش معارف دینی و مکتب اهل‌بیت (ع) سخن گفت و خدمات علمی و دینی این مرجع برجسته جهان تشیع را ارج نهاد.

آیت‌الله ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، محمدرضا بابایی استاندار یزد، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و قشرهای مختلف مردم از حاضران در این مراسم بودند.

شرکت‌کنندگان نیز با حضور در مسجد روضه محمدیه، یاد و مقام این شخصیت برجسته جهان تشیع را گرامی داشتند.