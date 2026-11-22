مأموران انتظامی بابلکنار، سارق مشاعات ساختمان‌ها و باغ‌های مرکبات را شناسایی و دستگیر کردند؛ متهم به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی بابل گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی، مشاعات ساختمان‌ها و باغ‌های مرکبات، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی بخش بابلکنار با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بابل ادامه داد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام تحقیقات، به ۱۰ فقره سرقت از مشاعات ساختمان‌ها و باغ‌های مرکبات اعتراف کرد.

سرهنگ عزیزی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی و معرفی متهم به مرجع قضایی گفت: پلیس با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت و آرامش شهروندان برخورد می‌کند.