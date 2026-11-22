سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بررسی پیش‌نویس طرح جامع مرزبانی با حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط ادامه یافت و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این طرح پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،حسن قشقاوی با تشریح جزئیات نشست عصر امروز (یکشنبه ۱ آذرماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از انتخاب روسای کمیته‌های زیرمجموعه این کمیسیون خبر داد.

بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این نشست احمد عجم، نماینده شاهرود به عنوان رئیس کمیته امنیت، سالار ولایت‌مدار، نماینده قزوین به عنوان رئیس کمیته دفاعی و سید محمود نبویان، نماینده تهران به عنوان رئیس کمیته هسته‌ای انتخاب شدند.

وی تصریح کرد: همچنین عباس گلرو، نماینده سمنان ریاست کمیته روابط بین‌الملل، سارا فلاحی، نماینده ایلام ریاست کمیته حقوق بشر و مجتبی زارعی، نماینده تهران ریاست کمیته قدرت ملی و جنگ‌های شناختی را بر عهده گرفتند.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به دیگر دستور کار این نشست اشاره کرد و افزود: بررسی پیش‌نویس طرح جامع مرزبانی با حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط ادامه یافت و مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ این طرح پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مواد موضوعاتی از جمله نحوه گزارش‌دهی مرزبانان، اراضی مورد نیاز، اماکن و استحکامات مرزی، جاده‌های مرزی و محدوده تردد شناور‌های زیر ۵۰۰ تن را شامل می‌شود؛ محدوده تردد شناور‌های صیادی، تجاری و گردشگری با ظرفیت زیر ۵۰۰ تن نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جریان بررسی این مواد بود.