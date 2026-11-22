مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان‌شرقی با اعلام اینکه طرح هادی ۲ هزار و ۱۰۶ روستای استان تصویب شده است گفت: تاکنون بازنگری طرح هادی یک هزار و ۴۰۶ روستای استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت اله سروری در جلسه بازنگری و تصویب طرح هادی روستا‌های آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بازنگری طرح هادی روستا‌ها در بازه زمانی ۱۰ ساله انجام می‌شود اظهار کرد:نیاز روستا به توسعه و الحاق زمین‌های جدید به محدوده روستا و بازتعریف کاربری‌های روستا در این بازنگری‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت:اگر افزایش جمعیت روستا و نیاز به توسعه جغرافیایی زمین‌ها پیش از ۱۰ سال احساس شود با نظر دستگاه‌های ذیربط و محقق شدن سایر عوامل مورد نیاز بازنگری پیش از موعد طرح‌ در دستور کار قرار می‌گیرد.

سروری با بیان اینکه مطالعه طرح هادی زمینه ساز تعیین تکلیف توسعه روستا است ادامه داد:با اینکه افزایش جمعیت، توسعه روستا را ناگزیر می‌کند، توسعه روستا بر حسب نرخ رشد جمعیت نیز موجب می‌شود مردم برای توسعه زندگی و کسب و کار خود با مشکل مواجه نشوند.