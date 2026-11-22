به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرداد بهنام‌نیا اظهار داشت: در آبان‌ماه امسال، بیش از ۲۵ هزار اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی در استان بوشهر دریافت شده‌است.

وی افزود: مودیانی که از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده‌اند، این امکان را داشتند که مالیات خود را به طرح‌هایی اختصاص دهند که برای تکمیل آنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کسری اعتبار وجود داشت.

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان ادامه داد: در این چارچوب، ۶۶ طرح شامل ۳۲ طرح استانی و ۳۴ طرح ملی معرفی شد که تاکنون اعتبار ۶۵ طرح به ارزش پنج همت تأمین شده و تنها یک پروژه باقی مانده‌است.

وی تکمیل ساختمان انتقال خون، سالن ژیمناستیک مرکز استان، سالن فنی‌وحرفه‌ای جم و چندین مدرسه در شهرستان‌های دشتستان و بوشهر را از جمله طرح‌های مهم مشمول این طرح عنوان کرد.