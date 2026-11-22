به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ رحیمی فرمانده سپاه شهرستان عباس‌آباد گفت: مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این برنامه با حضور در مسجد جامع، به‌صورت چهره‌به‌چهره با شهروندان دیدار و ضمن پاسخ‌گویی به درخواست‌های آنان، دستورات لازم برای بررسی و پیگیری مشکلات مطرح‌شده را صادر کردند.

وی با تبریک هفته بسیج و قدردانی از همراهی فرماندار، ائمه جمعه و مسئولان دستگاه‌های اجرایی افزود: این میز خدمت با هدف تسهیل دسترسی مردم به مدیران و ارائه خدمات بی‌واسطه به شهروندان برپا شد.

فرمانده سپاه عباس‌آباد با تأکید بر تداوم این برنامه گفت: امیدواریم میزهای خدمت به‌صورت مستمر در مصلاها و مساجد شهرستان برگزار شود؛ مکان‌هایی که از ظرفیت مناسبی برای ارتباط مستقیم مسئولان با مردم برخوردارند.