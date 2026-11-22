رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی از فعالیت سامانه بارشی و بارش برف و باران، رعدوبرق و وزش باد در مناطق مختلف استان از یکشنبه اول آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمد امیدفر با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۴۷ هواشناسی اظهار کرد:فعالیت سامانه بارشی از عصر یکشنبه اول آذرماه آغاز می‌شود و تا شب دوشنبه دوم آذرماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه شهرستان کلیبر و تمامی مناطق استان به‌ویژه نیمه شمالی و شرقی آذربایجان‌شرقی تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند افزود: بارش باران، رعدوبرق و وزش باد از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است و در ارتفاعات و نواحی سردسیر نیز بارش برف رخ خواهد داد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی با تشریح پیامد‌های احتمالی فعالیت این سامانه گفت: اختلال در تردد‌های شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودرو‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی از مخاطرات این شرایط جوی خواهد بود.

امیدفر بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و احتمال وقوع صاعقه به‌ویژه در روستا‌ها را از دیگر پیامد‌های احتمالی این سامانه عنوان کرد.

وی گفت:وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، تنش سرمایی در بخش‌های کشاورزی و دامداری و احتمال اختلال در تامین و انتقال انرژی به‌ویژه در مناطق روستایی و مرتفع نیز دور از انتظار نیست.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان فعالیت سامانه بارشی از شهروندان خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و خودرو‌های خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای آذربایجان‌شرقی همچنین بر خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و احتیاط در برنامه‌های طبیعت‌گردی تاکید کرد.

امیدفر با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد:دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری و شهرداری‌ها باید آمادگی لازم را برای برطرف کردن آبگرفتگی معابر داشته باشند.

وی بر رعایت نکات ایمنی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی و اطمینان از عملکرد صحیح دودکش‌ها تاکید کرد.