فرمانده انتظامی رشت از کشف ۶ هزار و ۷۸۶ عدد قرص مخدر و روان‌گردان و ۳ لیتر شربت متادون بدون مجوز از ۲ واحد صنفی عطاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در بازرسی از ۲ واحد صنفی عطاری ، بیش از ۶ هزار و ۷۸۶ عدد انواع قرص مخدر و روان‌گردان و ۳ لیتر شربت متادون بدون مجوز کشف کردند.

وی با بیان اینکه ۲ متهم ۴۱ و ۴۶ ساله دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند افزود : ۲ واحد صنفی متخلف نیز مهر و موم شد.