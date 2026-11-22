به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به عملیات دستگیری قاتل شهید گچسارانی پیمان عباسی گفت: عامل قتل توسط نیرو‌های انتظامی محاصره و پس از حدود یک تا دو ساعت، دستگیر شد.

وی افزود: شهید پیمان عباسی در ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۴ طی یک حمله تروریستی و با شلیک مستقیم در پاسگاه انتظامی عبداللهی گچساران به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده انتظامی استان تأکید کرد: مأموریت اصلی ما حفظ امنیت و آرامش مردم است و در این مسیر با تکیه بر قانون، حمایت مردم و هماهنگی مجموعه‌های مسئول، با هرگونه اقدام تهدیدکننده امنیت عمومی برخورد خواهیم کرد.

سردار صالحی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های انتظامی در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: همکاران ما روزانه حدود چهار تا پنج هزار مأموریت در سطح استان انجام می‌دهند و این حجم از فعالیت، نشان‌دهنده گستردگی مسئولیت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش مردم است.

در پایان این مراسم سرهنگ سید محمد موسوی به عنوان فرمانده انتظامی گچساران منصوب و از خدمات سرهنگ ارسلان خادمیان قدر دانی شد.