به مناسبت هفته بسیج، طرح مخزن آب ۱۰ هزار متر مکعبی امید اکباتان همدان با نام شهید «حسن محمدی» از شهدای جنگ ۴۰ روزه شرکت آبفای همدان، به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر عامل شرکت آبفای استان همدان گفت: محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم یکی از ماموریت‌های بسیج است که کمک به رفع تنش آبی در استان یکی از اقدامات مهم بسیج در این راستاست و بسیج سازندگی در قالب دو قرارداد با شرکت آبفای استان در حال خدمت رسانی در این زمینه است.

سردار زارع کمالی افزود: یکی از این طرح‌ها ساخت همین مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی است که با روحیه بسیجی و بهره گیری از ظرفیت‌های مردمی با ۳۶ میلیارد تومان اعتبار ساخته شده است.

او تصریح کرد: این مخزن با هدف آبرسانی به مجتمع روستایی سنگستان و بخشی از کوی پرواز ساخته شده و با ساخت آن حدود ۱۰ هزار مشترک جدید به مشترکان شهر همدان افزوده می‌شود.

بختیاری فر افزود: با ساخت این مخزن حدود ۴۰ هزار مشترک ساکن در مناطق «امید اکباتان» و «کوی مدنی» هم در مواقع اضطراری و قطع آب از جریان آب پایدار بهره‌مند خواهند شد.