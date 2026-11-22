دو دستگاه گنج‌یاب به ارزش ۳ میلیارد ریال در جریان دستگیری دو متهم به حفاری غیرمجاز در ساری کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری فرمانده انتظامی ساری گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه حفاری غیرمجاز با هدف کشف اشیای تاریخی و باستانی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پاسگاه انتظامی پشتکوه قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و هماهنگی قضایی، در جریان ایست و بازرسی در حوزه استحفاظی، دو متهم را شناسایی و دستگیر کردند و خودروی آنان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی ساری ادامه داد: در بازرسی از متهمان، دو دستگاه گنج‌یاب به همراه متعلقات مربوط کشف شد و آنان در بازجویی‌ها به جست‌و‌جو برای یافتن گنج و اشیای عتیقه اعتراف کردند.

سرهنگ قیصری ارزش دستگاه‌های گنج‌یاب کشف‌شده را به برآورد کارشناسان، ۳ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.