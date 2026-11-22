با هدف ساماندهی کتاب‌های مازاد کتابخانه‌ها و توزیع هدفمند منابع کتابخانه‌ای، نخستین مرکز مبادله کتاب استان یزد با ظرفیت نگهداری بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب و با صرف اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین مرکز مبادله کتاب استان با هدف جمع‌آوری کتاب‌های اهدایی و مازاد کتابخانه‌ها و توزیع آنها میان کتابخانه‌های نیازمند، راه‌اندازی شد. برای تجهیز و نوسازی این مرکز، بیش از یک میلیارد تومان هزینه شده است و این مجموعه ظرفیت نگهداری بیش از ۲۵ هزار جلد کتاب را دارد.

آیین آغاز به کار این مرکز امروز با حضور سیامک محبوب معاون توسعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

راه‌اندازی این مرکز گامی در راستای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت منابع کتابخانه‌ای، تسهیل دسترسی کتابخانه‌ها به منابع مورد نیاز و گسترش عدالت فرهنگی در استان یزد به شمار می‌رود.