رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا از کشف و ضبط تعدادی شیء تاریخی مربوط به دوره قاجار و یک شیء شبیه‌سازی‌شده از دوره ایلامی در محور یاسوج–اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی‌اکبر پاک گفت: در جریان گشت‌زنی مأموران نیروی انتظامی شهرستان دنا و با توقیف یک دستگاه خودروی سواری در محور یاسوج–اصفهان، تعدادی شیء تاریخی کشف و ضبط شد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد بخشی از اشیای مکشوفه متعلق به دوره قاجار است و یکی از اشیا نیز شبیه‌سازی‌شده از آثار دوره ایلامی است. در این رابطه یک دستگاه خودروی سواری توقیف و یک نفر نیز بازداشت شد و موضوع برای طی مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.