سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان از آغاز طرح واکسیناسیون ۳۶۰ هزار رأس گاو و گوساله در استان علیه بیماری لمپی‌اسکین از اول آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛امین‌الله قنواتی گفت: این طرح به مدت دو ماه در مناطق مختلف استان اجرا می‌شود و هدف آن ایجاد ایمنی در جمعیت دام سنگین، پیشگیری از شیوع بیماری و حفاظت از سرمایه دامداران است.

وی با اشاره به اینکه لمپی‌اسکین یک بیماری ویروسی مهم در دام‌های سنگین است، افزود: این بیماری عمدتاً از طریق حشرات ناقل و بندپایان منتقل می‌شود و می‌تواند موجب کاهش تولید و خسارت اقتصادی به دامداران شود.

قنواتی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بیماری گفت: واکسیناسیون به‌موقع، ضدعفونی جایگاه‌های نگهداری دام و سم‌پاشی منظم برای کنترل حشرات ناقل، از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه است.

وی از دامداران خواست با گروه های های دامپزشکی همکاری کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان به دامپزشکی اطلاع دهند.

به گفته سرپرست معاونت سلامت دامپزشکی خوزستان، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دو کانون بیماری لمپی‌اسکین در جمعیت گاوی استان شناسایی شده است؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ هیچ کانونی از این بیماری گزارش نشده بود.

همچنین تا مهرماه امسال ۴۳ هزار و ۸۷۸ رأس دام در خوزستان علیه این بیماری واکسینه شده‌اند.