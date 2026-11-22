با مشارکت بسیجیان استان مرکزی در عملیات بذرکاری، زمینه تولید و توزیع یک میلیون نهال در اسفند فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با اجرای طرح ملی کاشت نهال، عملیات بذرکاری در نهالستان‌های استان مرکزی آغاز شده است؛ طرحی که به گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت روح‌الله استان، زمینه تولید و توزیع یک میلیون نهال در اسفندماه امسال را فراهم می‌کند.

مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت روح‌الله استان مرکزی، با اشاره به اجرای عملیات بذرکاری در نهالستان‌های استان گفت: این بذرکاری با هماهنگی اداره‌کل منابع طبیعی در همه شهرستان‌های استان انجام می‌شود و نهال‌های تولیدی شامل گونه‌های مثمر و غیرمثمر است.

سرهنگ مهدی نباتی افزود: یک میلیون نهال تا سال آینده آماده می‌شود و در اسفندماه، همزمان با فصل درختکاری، برای کاشت در اختیار مردم و شهرستان‌های استان قرار می‌گیرد.

او با اشاره به طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال، ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم و کاشت سه نهال به ازای هر ایرانی، این هدف ملی محقق شود.