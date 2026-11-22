همزمان با هفته بسیج، یک واحد مسکن محرومان با هزینه بیش از ۲ میلیارد تومان در روستای گیله‌کلا قائم‌شهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ عباس‌پور فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر گفت: این واحد مسکونی با عنوان «خانه امید» و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی برای یک خانواده کم‌برخوردار در روستای گیله‌کلا ساخته شده است.

وی هزینه اجرای این واحد را بیش از ۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: گروه‌های جهادی با روحیه بسیجی و مشارکت مجموعه‌های همکار، برای ساخت و آماده‌سازی این خانه پای کار آمدند.

آیت‌الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم‌شهر نیز در آیین بهره‌برداری از این واحد مسکونی، توجه به محرومان و تأمین نیاز‌های اساسی آنان را از دستاورد‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: تأمین مسکن برای خانواده‌هایی که به‌تنهایی توان فراهم‌کردن سرپناه ندارند، با همراهی خیران و مسئولان امکان‌پذیر می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال‌های آغازین انقلاب افزود: مشارکت مؤمنان، خیران و مسئولان در حمایت از نیازمندان، زمینه‌ساز تأمین بخشی از نیاز‌های اساسی این خانواده‌هاست.

قربانی فرماندار قائم‌شهر نیز با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی گفت: بسیج سازندگی، سپاه شهرستان، خیران، کمیته امداد، بنیاد مسکن، شورای اسلامی روستا و دهیاری در اجرای این طرح همکاری کردند.

وی افزود: دستگاه‌های مرتبط در بخش‌هایی مانند صدور پروانه ساخت، ارائه تسهیلات و تأمین انشعابات و امکانات خدماتی، از اجرای طرح‌های مسکن محرومان حمایت می‌کنند.