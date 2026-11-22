فرماندار نیشابور گفت: شمار مسمومان مصرف الکل خانگی در نیشابور به ۷۵ نفرافزایش یافت و ۵ نفر نیز جان باختند.

افزایش تعداد فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در نیشابور؛ تعداد فوتی‌ها به ۵ نفر رسید

افزایش تعداد فوتی‌های ناشی از مصرف الکل در نیشابور؛ تعداد فوتی‌ها به ۵ نفر رسید



مهدی دونده در ارتباط تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،افزود: طبق گزارش‌های رسیده از بیمارستان‌های شهرستان نیشابور، در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه، نزدیک به ۳۰ نفر با علائم مسمومیت ناشی از مصرف الکل به مراکز درمانی مراجعه کردند. با توجه به افزایش روند مراجعات در دو روز گذشته، مجموع مراجعین تا لحظه انتشار این خبر به ۷۵ نفر رسیده است.

فرماندار نیشابور اظهار کرد: از میان مراجعان، حدود ۷ نفر پس از طی مراحل درمان ترخیص شده‌اند؛ اما با توجه به شدت وضعیت برخی بیماران، ۸ نفر از آنان پس از اقدامات اولیه و تثبیت وضعیت، جهت دریافت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان‌های مرکز استان اعزام شده‌اند.

مهدی دونده اظهار کرد: در پی این حادثه، موضوع درمان و مدیریت بحران از طریق استفاده از تجهیزات دیالیز، بلافاصله در دستور کار بیمارستان‌های نیشابور، ستاد بحران شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفت و همه تلاش‌های لازم برای پیشگیری از شدت یافتن مسمومیت‌ها در حال انجام است.

وی بیان کرد: نیروی انتظامی شهرستان نیشابور در ساعات اولیه حادثه، برخورد قاطع و سریع با خاطیان و افراد متخلف در این حوزه داشته و منجر به دستگیری تعدادی از عوامل اصلی شده است.

فرماندار نیشابور در پایان، از شهروندانی که متأسفانه با این نوع مواد درگیر شده‌اند، درخواست کردند ضمن مراجعه فوری به مراکز درمانیبه منظور جلوگیری از فوت، با پلیس و دانشگاه علوم پزشکی همکاری لازم را به عمل آورند تا از بروز تلفات بیشتر جلوگیری شود.