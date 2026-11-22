­رئیس سازمان بازرسی کل کشور با گرامیداشت هفته بسیج، بر ضرورت ترویج فرهنگ و تفکر بسیجی در مجموعه‌های اداری تأکید کرد و گفت: مماشات با ناکارآمدی در شرکت‌های دولتی صورت نخواهد گرفت و مدیران باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصغر جهانگیر در نشست شورای معاونین سازمان بازرسی، با اشاره به جایگاه و نقش بسیج در عرصه‌های مختلف کشور گفت: بسیج از ابتدای شکل‌گیری تاکنون در مقاطع حساس و بزنگاه‌های مختلف، با تکیه بر ایمان، انگیزه و روحیه ایثارگری، همواره در مسیر صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و خدمت به مردم پیشگام بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه تفکر بسیجی محدود به یک نهاد یا مجموعه خاص نیست، افزود: بسیجی بودن پیش از آنکه یک عنوان یا مسئولیت سازمانی باشد، یک فرهنگ و منش است؛ فرهنگی که در آن افراد بدون چشم‌داشت، با احساس مسئولیت و برای رفع مشکلات جامعه پای کار می‌آیند.

جهانگیر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این فرهنگ در نظام اداری کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیران و کارکنانی نیاز داریم که با روحیه جهادی، نگاه مسئله‌محور و احساس مسئولیت، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند و انجام وظایف اداری را صرفاً به انجام تشریفات و فرآیند‌های معمول محدود نکنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در مجموعه‌ای مانند سازمان بازرسی کل کشور که مأموریت آن نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است، برخورداری از روحیه بسیجی می‌تواند در شناسایی به‌موقع مسائل، پیگیری جدی تخلفات و ترک فعل‌ها و کمک به رفع موانع خدمت‌رسانی به مردم نقش مؤثری داشته باشد.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ابعاد گسترده مأموریت محوله در زمینه بررسی شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بر ضرورت جمع‌بندی دقیق نتایج بازرسی‌ها و پیگیری موارد احصاشده تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که معاونت‌های تخصصی ضمن تفکیک موارد تخلف از آسیب‌های ساختاری و مدیریتی، برای هر یک از مسائل شناسایی‌شده راهکار مشخص و قابل اجرا ارائه کنند تا نتایج این بررسی‌ها صرفاً به تشکیل پرونده یا ارائه گزارش محدود نماند و زمینه اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از تکرار تخلفات فراهم شود.

جهانگیر همچنین بر هماهنگی میان بخش‌های تخصصی سازمان، مستندسازی یافته‌ها و پیگیری تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده و دارای وضعیت نامشخص تأکید کرد و افزود: مماشات با ناکارآمدی در شرکت‌های دولتی صورت نخواهد گرفت و مدیران باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.