به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی بختیاری زاده، با اشاره به افزایش دو قلم کالای دیگر به اقلام کالا‌های اساسی طرح تورم صفر درصد افزود: این دو قلم کالا شامل رب و پنیر است که از امروز در سبد عرضه کالا‌های این طرح قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: پنیر در بسته‌های ۴۰۰ گرمی با قیمت هر بسته ۱۹۰ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین رب نیز در بسته‌بندی ۸۰۰ گرمی با کیفیت خوب از چند برند معتبر به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با اشاره به اینکه این دو قلم ۱۰ درصد پایین‌تر از قیمت روی کالا به دست مصرف کننده می‌رسد؛ بیان کرد: به عبارتی شهروندان ۱۰ درصد ارزان‌تر از قیمت روی کالا، این محصولات را از غرف طرح تورم صفر درصد دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به افزایش تعداد غرف و مراکز این طرح نیز یادآور شد: به مرور زمان تعداد غرفه‌هایی که در طرح تورم صفر درصد مشارکت دارند، افزوده می‌شود. اما در حال حاضر از ۱۰۸ مرکز به عدد ۱۴۰ رسیده‌ایم که در این تعداد حدود ۳۲۰ غرفه فعال در طرح تورم صفر درصد هستند.

بختیاری‌زاده درباره دلایل اضافه نشدن مرغ به کالا‌های طرح تورم صفر درصد تاکید کرد: با توجه به شرایط خاص بازار مرغ و تصمیماتی که دولت در این بازار در حال اتخاذ کردن است، ورود این کالا بعد از تصمیم‌گیری‌های دولت در این زمینه انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر دولت در حال کنترل بازار مرغ است و برای این کار طرح‌هایی را در دست اجرا دارد، به همین دلیل نمی‌خواهیم در کار دولت تداخل ایجاد شود و بعد از اقدامات دولت این کالا به طرح تورم صفر درصد ورود کند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران افزود: با توجه به اینکه تصمیم ما بر این بوده که با مردم صادق باشیم و هیچ سودی از این فرایند نبریم و تمام کالا‌ها با قیمت تمام شده عرضه شود، بعد از بررسی‌های انجام شده، متوجه شدیم که قیمت دو کالای لپه بسته بندی و لوبیا قرمز بسته‌بندی میتواند با قیمت کمتری عرضه شود؛ لذا در نرخنامه‌های طرح تورم صفر، این دو محصول با کاهش قیمت مواجه شده است.