شهردار حمیدیا از اجرای طرح مرمت، زیرسازی و آسفالت بلوار شهید دشتی این شهر با هزینه بیش از ۲۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، الله‌وردی با قدردانی از همراهی کسبه بلوار شهید دشتی و مردم خوب حمیدیا استان یزد در اجرای طرح مرمت، زیرسازی و آسفالت بلوار شهید دشتی، گفت: عملیات مرمت و بهسازی این بلوار در مسیری به طول حدود دو کیلومتر از محدوده ابوذر تا چهارراه امیرالمؤمنین در حال اجرا است.وی افزود: در این طرح ۲۷ هزار مترمربع آسفالت با ضخامت شش سانتی‌متر اجرا می‌شود که شامل دو سانتی‌متر لایه پلیمر و چهار سانتی‌متر لایه آسفالت است.

شهردار حمیدیا ادامه داد: اصلاح ورودی کوچه‌ها و ساماندهی روان‌آب‌ها نیز در این طرح پیش‌بینی شده است تا ضمن بهبود کیفیت مسیر، مشکلات موجود در این بخش نیز برطرف شود.

الله‌وردی با اشاره به هزینه بیش از ۲۰ میلیارد تومانی اجرای این مرحله از طرح تصریح کرد: تلاش مجموعه شهرداری و پیمانکار بر این است که عملیات اجرایی این مرحله در چند روز آینده به پایان برسد تا مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار مردم قرار گیرد و شهروندان کمترین مشکل را در زمان اجرای طرح داشته باشند.