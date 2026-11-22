به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ عباس‌پور فرمانده سپاه قائم‌شهر گفت: در این پویش که همزمان با هفته بسیج آغاز شده است، بیش از ۱۵ هزار اصله نهال در نقاط مختلف شهرستان کاشته می‌شود.

وی افزود: اجرای این پویش از مدرسه آیت‌الله سیدمحمدباقر هاشمی در روستای المشیر آغاز شده و تا اسفندماه ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه قائم‌شهر، حفاظت از محیط‌زیست و ترویج فرهنگ درختکاری را از اهداف این برنامه برشمرد.

قربانی، فرماندار قائم‌شهر نیز با تأکید بر ضرورت نهادینه‌کردن فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست گفت: نهال‌کاری و مراقبت از طبیعت از آموزه‌های مکتب امام راحل و شهداست و باید این فرهنگ به‌ویژه در میان نسل نوجوان و جوان تقویت شود.

وی افزود: این پویش با همکاری سپاه پاسداران، آموزش و پرورش، اداره حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌های مرتبط اجرا می‌شود.

فرماندار قائم‌شهر با اشاره به آغاز این برنامه از یک مدرسه گفت: همان‌گونه که نهال با مراقبت به درختی تنومند تبدیل می‌شود، دانش‌آموزان نیز با آموزش و تربیت صحیح می‌توانند آینده‌سازان کشور باشند.