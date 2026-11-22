به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان ، سرهنگ جواد سمیع پور در نشست خبری امروز با اعلام اینکه ۹۰برنامه فرهنگی و هنری در هفته بسیج در دو بخش سنگر و کوچصفهان اجرا میشود، عمده برنامه ها‌ی این هفته افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی و عمرانی، برپایی میز خدمت و ویزیت رایگان، برگزاری ۱۲ یادواره شهدا در سطح روستا‌ها این دو بخش، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، محافل انس با قرآن، عطر افشانی و گلباران مزار شهیدان برشمرد.

وی همچنین افزود: اکران فیلم سینمایی جانشین در سطح مدارس دو بخش سنگر و کوچصفهان و تجلیل از فرماندهان پایگاه‌ها و بسیجیان نمونه سنگر و کوچصفهان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج امسال است.