مادران باردار و بانوان پیش از مادر شدن به صورت رایگان و ۲۴ ساعته از مشاوره‌ سامانه ۴۰۳۰ بهره‌مند هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مادران باردار برای دریافت رایگان مشاوره مراقبت‌های بارداری و انجام زایمان در طول شبانه روز می‌توانند با شماره ۴۰۳۰ تماس بگیرند.

شهلا نظری مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: سامانه پاسخگویی ۴۰۳۰ سامانه‌ای ست که ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به مادران باردار و خانم‌هایی که قبل از بارداری بخواهند مشاوره‌های مربوط به بارداری را دریافت کنند.

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