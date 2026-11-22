معاون شهردار یزد با معرفی ساختمان‌های مشمول تهیه طرح نما و ارائه در کمیته نما و منظر شهری، از بارگذاری اصلاحیه مدارک و نحوه ارجاع طرح به این کمیته در وب‌سایت شهرداری یزد به نشانی اینترنتی yazd.ir خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدعلی سلمانی ندوشن معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد گفت: آیین‌نامه‌ای از طرف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به شهرداری یزد و سایر شهرداری‌های کلان‌شهر‌ها در خصوص مدارک و نحوه ارجاع طرح به کمیته نما و منظر شهری ابلاغ شده است که در همین راستا شهروندان می‌توانند با مراجعه به سایت شهرداری یزد به نشانی اینترنتی yazd.ir، قسمت «معاونت شهرسازی و معماری» و در سپس «کمیته نما و منظر شهری»، فایل‌های مورد نیاز را مشاهده و دانلود کنند.

سلمانی اعضای این کمیته را شهرداری یزد، دانشگاه یزد، دفتر فنی استانداری، اداره مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندس مشاور برشمرد و افزود: وظیفه این کمیته، نظارت بر هماهنگی نما‌های شهری با ضوابط و مقررات معماری و شهرسازی می‌باشد.

وی در خصوص ساختمان‌های مشمول تهیه طرح نما گفت: طبق این آیین نامه ساختمان‌های تجاری با مساحت زیربنای خالص بالای ۱۰۰۰ مترمربع، مجتمع‌های مسکونی دارای دو بلوک ساختمانی یا بیشتر، همه ساختمان‌های عمومی، اداری، خدماتی، تجاری، بانک‌ها با هر تعداد طبقه و یا ساختمان‌های احداث شده بر معبر اصلی ۲۴ متری و بیشتر و همچنین ساختمان‌های گروه «ج» و «د» (ساختمان‌های بلندمرتبه چهار طبقه به بالا) مشمول تهیه طرح نما و ارائه در کمیته نما و منظر شهری شهرداری می‌باشند.

معاون شهردار یزد در خصوص نحوه ارجاع طرح نما به این کمیته توضیح داد: مالک پس از تهیه طرح نما توسط مهندس ذی‌صلاح، آن را به شهرداری منطقه تحویل می‌دهند، در مرحله بعد این طرح توسط شهرداری منطقه بررسی شده و در صورت تایید به کمیته نما منظر شهری در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری ارجاع می‌شود و در صورت تایید طرح در این کمیته به منطقه برای ادامه فرایند ابلاغ خواهد شد.

به گفته‌ی سلمانی، مالکان باید در نظر داشته باشند، در صورت اعمال هرگونه تغییر در نمایی که قبلا به تصویب کمیته نما ومنظر رسیده است، این تغییرات را باید مجدداً به کمیسیون منظر شهری ارسال کنند و تاییدیه جدید بگیرند تا در هنگام صدور پایان کار با مشکل قانونی مواجه نشوند.