

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرزاد محمدی گفت:فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران، تأمین زمین صنعتی، توسعه ی زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند راه‌اندازی واحدهای تولیدی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در مسیر توسعه صنعتی استان بوده است.



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان افزود:مجموعه اقدامات انجام‌شده در زمینه ی تملک زمین، آماده‌سازی زمین و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه‌ی انعقاد ۲۰۸ قرارداد سرمایه‌گذاری با مساحت ۸۸ هکتار را در چهار سال گذشته فراهم کرده است.

وی بیان کرد: بر اساس این قراردادها، ظرفیت ایجاد اشتغال برای دو هزار و ۸۰۰ نفر و جذب سرمایه‌گذاری هفت هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

محمدی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ در این حوزه بیان کرد: در این سال، ۷۷ قرارداد با مساحت ۳۲ هکتار امضا شده که ظرفیت اشتغال‌زایی برای هزار و ۲۰۰ نفر و جذب هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است..

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان به تعیین تکلیف و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اشاره کرد و گفت:در چهار سال گذشته ۱۴۰ طرح نیمه‌تمام به مرحله تکمیل و بهره‌برداری رسیده‌ که حاصل آن ایجاد یک‌هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی و تحقق سه هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بوده است.