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معاون روابط بینالملل بانک مرکزی از طرحهای جدید خود برای ارتقای سطح همکاریهای بانکی با کشورهای همسایه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کودهئی در نشست تخصصی «توسعه روابط اقتصادی خارجی با تمرکز بر کشورهای همسایه» به میزبانی اتاق بازرگانی تهران، در تشریح اقدامات و برنامههای این بانک را برای ارتقای روابط بانکی بینالمللی گفت: در روابط دوجانبه و چندجانبه نباید کشورها را صرفاً یک بازار صادراتی تلقی کنیم؛ بلکه باید دنبال ایجاد منافع مشترک درازمدت، سرمایهگذاری متقابل و پیوندهای پایدار اقتصادی باشیم.
معاون روابط بین الملل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت نگاه راهبردی و درازمدت به روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه، افزود: در کنار ارتقای حجم تجارت، باید به موضوعات درازمدت و راهبردی از جمله توسعه تأمین مالی، سرمایهگذاریهای مشترک، مشارکت در پروژههای زیربنایی، تقویت نقش بخش خصوصی و تسهیل صدور ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی توجه و اهتمام شود.
در این نشست که با حضور اعضای هیئترئیسه اتاق تهران، رؤسای کمیسیونهای اتاق، نمایندگان اتاق مشترک ایران و عراق، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تجاری برگزار شد، اظهار داشت: «توسعه همکاریهای اقتصادی و بینالمللی بهویژه با کشورهای همسایه باید در سه سطح دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی و با رویکرد توجه به شرایط موجود، ظرفیتسازی، برنامهریزی و اقدام دنبال شود.»
معاون روابط بینالملل بانک مرکزی همچنین تدوین و ارائه مشوقها به فعالان اقتصادی و تجاری در عرصه روابط اقتصادی خارجی را مهم ارزیابی کرد و گفت: در روابط دوجانبه و چندجانبه نباید کشورها را صرفاً یک بازار صادراتی تلقی کنیم؛ بلکه باید دنبال ایجاد منافع مشترک درازمدت، سرمایهگذاری متقابل و پیوندهای پایدار اقتصادی باشیم.
کوده ئی در ادامه به اقدامات و برنامههای بانک مرکزی برای تسهیل تجارت و تأمین مالی پایدار اشاره کرد و با بیان اینکه این بانک در مجامع و نهادهای بینالمللی مشارکت فعالانه دارد، گفت: بهرهگیری بهینه از ارزهای ملی، عضویت در بانکهای توسعهای، ارتقای همکاریهای دوجانبه بهویژه با کشورهای همسایه، توسعه و تقویت شعب بانکهای خارجی، توسعه ابزارهای تسویه و پرداختهای فرامرزی، پیگیری بهکارگیری ارز دیجیتال بانکهای مرکزی و حمایت از مدلهای تأمین مالی کارآمد در دستور کار این بانک است.
به گفته وی، بهرهگیری از ظرفیت نهادهای بینالمللی نظیر اتحادیه پایاپای آسیا و بانک اکو نیز در حوزه تسویه تجاری و تأمین مالی دنبال میشود.
در پایان این نشست، مدعوین و حاضران دیدگاهها، پیشنهادها و پرسشهای خود را در زمینه توسعه همکاریهای بانکی و اقتصادی خارجی بهویژه با کشورهای همسایه مطرح کردند و این موضوعات بحث و بررسی شد.