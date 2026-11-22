به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، امام جمعه صومعه سرا در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان بابیان اینکه همگان باید برای رفع آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء فرهنگ اسلامی در شهرستان تلاش کنند گفت: باید از تشکل‌ها، کانون‌های فرهنگی تشکیل کمیته‌های تخصصی برای ارتقاء فرهنگ عمومی و غنای فرهنگ اسلامی در شهرستان استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین جلالی همچنین برغنی سازی برنامه‌های مساجد و برنامه ریزی برای جذب جوانان و نوجوانان در مراسم معنوی اعتکاف تأکید کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان نیز در این جلسه با تأکید بر جایگاه تاریخی و پیشنه درخشان فرهنگی و هنری شهرستان صومعه‌سرا، بهره گیری از ظرفیت‌های انسانی، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و حمایت از مشارکت بخش خصوصی و نقش هنرمندان و صاحب نظران فرهنگی را از اثرات توسعه و غنای فرهنگی این شهرستان عنوان کرد.

طاهری با بیان اینکه می‌توان ارزش‌ها و نیاز‌های مهم زندگی و جامعه را با زبان هنر بیان و به جامعه منتقل کرد افزود: مسائل کلان فرهنگی شهرستان از طریق کارشناسان فرهنگی و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و بعد از تائید توسطِ مراجع ذیصلاح عملیاتی شود.