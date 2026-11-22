به مناسبت هفته بسیج، شماری از بسیجیان استان همدان در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، با آرمان‌های امام خمینی، شهدا و رهبر شهید انقلاب تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت‌الله شعبانی موثقی در این دیدار با تبریک هفته بسیج، بسیج را نهادی مقدس دانست و بر ضرورت حفظ قداست این جایگاه و اخلاص در فعالیت‌های بسیجی تأکید کرد.

او، توجه به مطالبات مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان را از ویژگی‌های مهم یک بسیجی برشمرد و تصریح کرد: بسیجی صرفاً مطالبه‌گر نیست، بلکه باید حل‌کننده مسائل و مشکلات مردم باشد.

امام جمعه همدان همچنین با تأکید بر اینکه هر بسیجی باید در هر جایگاهی که حضور دارد، آنجا را مرکز انقلاب بداند، بر ضرورت پیگیری و ترویج اندیشه‌های امام خمینی (ره) و تعامل میان مردم و مسئولان برای تحقق اهداف انقلاب تأکید کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان هم با تبریک هفته بسیج، حضور مسئولان در نماز‌های جماعت، مساجد و اجتماعات مردمی را زمینه‌ساز افزایش کارآمدی نظام دانست و بر نقش بسیج در عرصه‌های مختلف جهاد و خدمت تأکید کرد.

سردار زارع کمالی با اشاره به دشمنی‌ها و مخالفت‌های دشمنان با بسیج، سه پیام اصلی تفکر بسیجی را تشریح کرد و افزود: انقلاب اسلامی به برکت تفکر بسیجی در عمق جامعه ریشه دوانده، این تفکر محاسبات دشمن را با خطا مواجه کرده و حفظ و حمایت از بسیج وظیفه همگان است.

او همچنین پیشنهاد داد برای هر پایگاه بسیج، مسئولان و فرماندهان معینی به‌عنوان معین انتخاب شوند تا با حضور میدانی و ارتباط نزدیک با مردم، برای رفع مسائل و مشکلات محلات اقدام کنند.