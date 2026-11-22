به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آیین اختتامیه بیست‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال خراسان رضوی، شنبه (سی‌ام آبان ۱۴۰۵) با حضور ابراهیم حیدری؛ دبیر سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا (ع) در مشهد برگزار شد.

ابراهیم حیدری در این آیین گفت: مشهد از نظر تولید کتاب در جایگاه دوم یا سوم کشور قرار دارد و یکی از شهر‌های بزرگ و اثرگذار در حوزه تولید و محتوای کتاب به شمار می‌رود.

وی همچنین بر اهمیت جایزه کتاب سال استانی در شناسایی و حمایت از استعداد‌های ادبی تاکید کرد و ادامه داد: هدف اصلی این جایزه، چه در سطح ملی و چه در سطح استانی، شناسایی و پرورش استعداد‌ها و فراهم کردن زمینه حمایت از آنها پس از معرفی است. خراسان رضوی از معدود استان‌هایی است که با همت و مدیریت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، توانسته است این رویداد را به‌صورت مستقل برگزار کند و آثار را در خود استان و توسط داوران بومی مورد ارزیابی قرار دهد.

حیدری اضافه کرد: امیدوارم مجموعه تلاش‌های داوران، برگزارکنندگان و برگزیدگان جایزه کتاب سال به تقویت زیست‌بوم فرهنگ و هنر و شناسایی و پرورش چهره‌های مستعد کمک کند. وظیفه مجموعه خانه کتاب و معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت از استعداد‌های شناسایی‌شده در قالب‌ها و شکل‌های مختلف است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که انتخاب آثار برگزیده پایان این مسیر نیست، گفت: ما برنامه‌هایی برای حمایت‌های مادی و معنوی از این نویسندگان و پدیدآورندگان در نظر داریم؛ از جمله معرفی و حمایت از آنها در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی تا این فرصت به انگیزه‌ای برای سایر فعالان این حوزه تبدیل شود.

دبیر هفته کتاب سی‌وچهارم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت صنعت نشر کشور بیان کرد: صنعت نشر ایران صنعتی دیرپا است و سالانه بیش از ۱۱۰ هزار عنوان کتاب در قالب‌ها و گونه‌های مختلف در کشور تولید می‌شود. با توجه به جمعیت کشور، این میزان تولید کتاب نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه صنعت نشر ایران است.

حسین مسگرانی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی نیز در این مراسم، با تأکید بر ضرورت تقویت رویداد انتخاب کتاب سال استان، گفت: این رویداد اکنون به بیست‌ویکمین دوره خود رسیده و باید با حمایت و همراهی فعالان حوزه فرهنگ، زمینه معرفی بیشتر نویسندگان و ناشران خراسان رضوی فراهم شود.

وی با اشاره به سابقه برگزاری رویداد انتخاب کتاب سال استان افزود: به یاد دارم نخستین دوره‌های این رویداد را در سال‌های ابتدایی فعالیت خود دنبال می‌کردیم و امروز خوشحالیم که این برنامه به بیست‌ویکمین دوره رسیده است؛ گویی کودکی که در نخستین دوره یک‌ساله بود، اکنون به جوانی ۲۱ ساله تبدیل شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تداوم و تقویت این رویداد فرهنگی بیان کرد: انتظار دارم معاونت فرهنگی و همه افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، برای ارتقای جایگاه انتخاب کتاب سال استان تلاش کنند؛ چراکه نویسندگان و ناشران خراسان رضوی، به‌ویژه نویسندگان استان، آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده‌اند و باید زمینه دیده‌شدن آثار و ظرفیت‌های آنان بیشتر فراهم شود.

مسگرانی با اشاره به شعار امسال هفته کتاب، «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم»، ادامه داد: جامعه‌ای که در آن کتاب جایگاه شایسته‌ای نداشته باشد، نمی‌تواند مسیر توسعه و تعالی را به‌درستی طی کند. کتاب و کتابخوانی از ضرورت‌های حرکت جامعه به سمت پیشرفت و رشد فرهنگی است.

وی همچنین از همه فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی قدردانی کرد و گفت: از افرادی که بدون نیاز به بخشنامه، درخواست یا دستورالعمل، فعالیت در حوزه ترویج کتابخوانی را وظیفه خود دانسته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ از دهیار یک روستا در دورترین نقاط خراسان که دغدغه کتاب دارد تا فعالان کتاب‌فروشی‌ها، کافه‌کتاب‌ها و انتشارات که هر یک سهمی در گسترش فرهنگ مطالعه دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در پایان با قدردانی ویژه از نویسندگان و دوستداران کتاب ابراز امیدواری کرد: روزی شاهد باشیم که جامعه ایرانی و به‌ویژه مردم خراسان رضوی، در زمینه کتابخوانی و ترویج فرهنگ مطالعه پیشگام باشند.

برای مشاهده اسامی برگزیدگان بیست‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال خراسان رضوی به این نشانی بروید.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار شد.