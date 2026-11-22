به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: با سیاست‌هایی که دولت اجرا کرده، میزان سبوس‌گیری از آرد کمتر شده و به این دلیل کیفیت نان بهتر از پیش است.

محسن هژبریان تأکید کرد که، چون سبوس در آرد بیشتر از گذشته است، رنگ نان کمی تیره‌تر شده که مردم نباید گمان کنند کیفیت آن خوب نیست؛ بلکه اکنون غنی‌تر و سودمندتر شده است.

او اضافه کرد: میزان سبوس‌گیری از آرد در نان‌های لواش و تافتون از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد، در نان‌های بربری از ۱۸ درصد به ۱۳ درصد و در نان سنگک از ۱۲ درصد به ۶ درصد کاهش یافته است.

هژبریان اضافه کرد: کاهش میزان سبوس‌گیری تأثیر مستقیم در سلامت و کیفیت نان دارد و اکنون که سبوس بیشتری در آرد و نان است و نان بهتری به دست مردم می‌رسد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از نانوایان هم خواست که در فرآیند تبدیل آرد به خمیر و نان و عمل‌آوری آن دقت بیشتری کنند و میزان مخمری که استفاده می‌کنند را رعایت کنند تا کیفیت نهایی نان خوب شود.