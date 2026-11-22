به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد با اشاره به اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در این شهرستان بیان کرد: در راستای مدیریت بهینه منابع آب و خاک و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات زراعی، توسعه روش‌های نوین کشت به‌ویژه کشت روی پشته در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

علی همتی با اشاره به اهمیت توسعه کشاورزی حفاظتی در حفظ منابع پایه تولید افزود: در حال حاضر ۱۵ دستگاه کارنده مخصوص کشت روی پشته در شهرستان فعال هستند و تاکنون عملیات کشت به این روش در سطح حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی انجام شده است که بخش عمده‌ای از آن در مناطق سرپنیران و کمین بوده است.

همتی با تأکید بر مزایای این روش کشت بیان کرد: حفظ رطوبت خاک، کاهش فرسایش، بهبود ساختمان خاک، مدیریت بقایای گیاهی، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده بهینه از منابع آب و خاک از مهم‌ترین مزایای کشاورزی حفاظتی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد در ادامه بیان کرد: توسعه کشاورزی حفاظتی و ترویج روش‌های نوین کشت، نقش مهمی در پایداری تولید، افزایش بهره‌وری و صیانت از منابع طبیعی شهرستان دارد و این مدیریت با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و همکاری کشاورزان، اجرای این طرح‌ها را دنبال می‌کند.