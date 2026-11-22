به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان گفت: یک انبار احتکار ۱۲ هزار لیتر انواع روغن موتور خودروهای سبک و سنگین به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال کشف شد .

سردار فرهاد ابدال‌چگنی افزود::در این زمینه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی و مقابله با پدیده شوم احتکار، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و موارد مشکوک اقتصادی، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.