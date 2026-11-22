«در آغوش پدر»، روایت سفر زیارتی خانواده شهدای میناب به نجف اشرف از شبکه مستند و فیلم سینمایی «جان لیلی» از شبکه نمایش، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «در آغوش پدر» با روایت سفر زیارتی خانواده شهدای میناب به نجف اشرف و حال‌وهوای آنان در این سفر معنوی، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مستند با محوریت سفر زیارتی خانواده شهدای میناب به نجف اشرف، لحظات و حال‌وهوای این خانواده‌ها در جریان این سفر را به تصویر می‌کشد.

مستند «در آغوش پدر» به تهیه‌کنندگی رسانه بین‌الملل آستان مقدس علوی، ساعت ۱۹ پخش و روز بعد ساعت ۱۳، بازپخش می شود.

به مناسبت سالروز تکریم مادران و همسران شهدا، فیلم «جان لیلی» به کارگردانی کرامت پورشهسواری، امشب ساعت ۲۱، از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه قصه این اثر آمده است: «ننه آقا پیرزنی مهربان و دوست داشتنی است که از محبوبیت زیادی در بین اهالی روستا برخوردار است. او به تنهایی در یک روستای زیبای شمالی زندگی می‌کند و مدتی است که از تنها پسر خود که مرزبان است، خبری ندارد. در این شرایط همرزم و دوست صمیمی یحیی که حامل خبر مهمی است وارد روستا می‌شود و مردم روستا متوجه می‌شوند که یحیی شهید شده و اینک پیکر او دست اشرار است. آنها سعی می‌کنند مانع رسیدن این خبر به ننه آقا شوند، زیرا دوست ندارند غم ننه آقا را ببینند و اعتقاد دارند ننه آقا که در جوانی نیز شوهر خود را در دفاع مقدس از دست داده است، نمی‌تواند این غم را تحمل کند. سرانجام قصه مسیر جدیدی را پیدا می‌کند...»

بهادر زمانی، امین ایمانی، فریده دریامج، محمد عمونژاد، صنم سرمد، ابوذر آستانه، مهدی سینا و تعدای از بازیگران بومی گیلان در «جان لیلی» ایفای نقش می‌کنند.