رئیس حوزه آبریز کرخه، کارون بزرگ و مرزی غرب وزارت نیرو گفت:جایگزینی منابع آب زیرزمینی با آب‌های سطحی برای تأمین آب شرب شهر‌ها و روستا‌های کشور تا افق ۱۴۳۰ از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو است.





به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛رئیس حوزه آبریز کرخه، کارون بزرگ و مرزی غرب وزارت نیرو گفت:جایگزینی منابع آب زیرزمینی با آب‌های سطحی برای تأمین آب شرب شهر‌ها و روستا‌های کشور تا افق ۱۴۳۰ از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو است.

رابعی بیان کرد:در لرستان هم چند سد برای تأمین آب آشامیدنی پایدار در دست انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی و کاهش وابستگی به سفره‌های زیرزمینی افزود: استفاده از ظرفیت سد‌ها و منابع آب سطحی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مطمئن آب شرب، حفظ ذخایر زیرزمینی و افزایش تاب‌آوری شهر‌ها و روستا‌ها در برابر خشکسالی داشته باشد

استان لرستان به‌عنوان یکی از استان‌های دارای ظرفیت‌های قابل توجه آبی، اجرای چند طرح سدسازی را با هدف تأمین آب آشامیدنی پایدار در شهر‌ها و مناطق مختلف دنبال می‌کند.

وی همچنین از جمله طرح‌های مهم در این زمینه می‌توان به سد آبسرده در شهرستان بروجرد اشاره کرد که روند پیگیری و اجرای آن با پیشرفت مناسبی همراه بوده و انتظار می‌رود با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح، زمینه تقویت زیرساخت‌های تأمین آب شرب منطقه فراهم شود.

همچنین سد ماربره در شهرستان دورود از دیگر طرح‌های مهم آبی لرستان است که روند پیگیری آن در دستور کار قرار دارد و تکمیل آن می‌تواند در آینده به تقویت منابع تأمین آب و توسعه زیرساخت‌های آبی منطقه کمک کند.