رئیس حوضه آبریز رودخانه‌های زهره‌ - جراحی و حوضه‌های جنوبی کشور بر تسریع در تکمیل طرح‌ها و سدهای آبرسانی، رفع موانع اعتباری و تأمین پایدار آب کشاورزی و نخیلات استان بوشهرتأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ مهرزاد احسانی از سد‌های خاییز، باهوش، دالکی و دشت پلنگ و طرح اصلاح شیوه‌های آبیاری نخیلات دشتستان بازدید کرد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح‌های سدسازی و بهبود شیوه‌های آبیاری، از زیرساخت‌های اساسی برای مدیریت بهینه منابع آب، مقابله با آثار خشکسالی، کنترل سیلاب و ایجاد اطمینان در تأمین آب موردنیاز بخش‌های مختلف مصرف است.

احسانی افزود: تکمیل این طرح‌ها، به‌ویژه در مناطق دارای ظرفیت گسترده کشاورزی و نخیلات، نقش مهمی در پایداری تولید و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بازدید میدانی از این طرح‌ها فرصت مناسبی برای بررسی مسائل و موانع اجرایی، ارزیابی نیاز‌های اعتباری و اتخاذ تصمیمات لازم برای تسریع در روند تکمیل طرح‌هاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر نیز گفت: بوشهر به دلیل برخورداری از سطح قابل توجه نخیلات و وابستگی معیشت بخش مهمی از بهره‌برداران به کشاورزی، نیازمند توسعه زیرساخت‌های مطمئن تأمین و مدیریت منابع آب است.

علی محمدی افزود: سد‌های خاییز و باهوش در شهرستان تنگستان و سد دالکی در شهرستان دشتستان، از جمله طرح‌های مهم و اثرگذار در این زمینه هستند که تکمیل آنها می‌تواند نقش مؤثری در تأمین آب موردنیاز بخش کشاورزی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر خشکسالی و کنترل سیلاب ایفا کند.

وی با اشاره به اهمیت سد خاییز و نقش آن در بهبود آبیاری نخیلات اهرم بیان کرد: هدف از اجرای این طرح، فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای مدیریت و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و بهبود وضعیت آبیاری نخیلات منطقه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با تأکید بر نقش مکمل سد باهوش در کنار سد خاییز بیان کرد: این دو سد، دو طرح مکمل در مدیریت و تأمین منابع آب موردنیاز نخیلات منطقه هستند و با تکمیل و بهره‌برداری از سد باهوش، پایداری تأمین آب نخیلات شبکه اهرم ارتقای چشمگیری خواهد یافت.

محمدی ادامه داد: بهره‌برداری از این دو سد در کنار یکدیگر، ضمن افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب کشاورزی، زمینه مدیریت بهتر منابع آب و پایداری تولید در باغات نخیلات شهرستان تنگستان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت سد دالکی گفت: سد دالکی یکی از طرح‌های مهم تأمین آب بخش کشاورزی استان است که با هدف تأمین آب موردنیاز بیش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ هکتار از نخیلات شهرستان دشتستان در حال اجراست.

او افزود: با توجه به نقش نخیلات در اقتصاد و معیشت خانوار‌های منطقه، تکمیل این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند زمینه مدیریت پایدارتر منابع آب و استمرار فعالیت باغداران را فراهم کند.

محمدی در تشریح وضعیت سد دشت پلنگ در شهرستان دشتی نیز اظهار داشت: این سد با حجم مخزن ۱۵۰ میلیون مترمکعب، اکنون حدود ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از طرح‌های شاخص استان در حوزه مهار آب‌های سطحی به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: تکمیل سد‌های خاییز، باهوش، دالکی و دشت پلنگ، علاوه بر ارتقای ظرفیت مدیریت منابع آب استان، نقش مهمی در حفاظت از سرمایه‌های کشاورزی، پایداری تولید خرما، بهبود آبیاری نخیلات، کنترل سیلاب و تقویت زیرساخت‌های توسعه اقتصادی بوشهر خواهد داشت.