کارشناس هواشناسی ایلام از تداوم جو پایدار در استان تا پایان هفته و افزایش یک تا دو درجه‌ای دما تا روز سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ خبر داد.

تداوم هوای پایدار در ایلام تا پایان هفته اول آذر ۱۴۰۵

تداوم هوای پایدار در ایلام تا پایان هفته اول آذر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «یاسر هوشمندفر» کارشناس هواشناسی ایلام گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته پدیده جوی خاصی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد دور از انتظار نیست.

وی افزود: دمای هوا از امروز تا سه‌شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵ یک تا دو درجه افزایش می‌یابد و این نوسان در روز‌های چهارشنبه و پنج‌شنبه تعدیل می‌شود.

هوشمندفربر تداوم این شرایط دمایی تأکید کرد و گفت: دمای استان در روز‌های آینده همچنان بالاتر از حد معمول خواهد بود.