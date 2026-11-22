توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در شرق مازندران ادامه دارد؛ به‌گونه‌ای که پوشش ارتباطی ۲۴۰ روستا و ۵ شهر به وضعیت استاندارد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون ۲۴۰ روستا و ۵ شهر شرق مازندران از پوشش تلفن همراه و اینترنت در وضعیت نرمال و بالاتر از استاندارد برخوردارند و برای بهبود بیشتر این وضعیت، راه‌اندازی دکل‌های مخابراتی جدید در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی ۱۰ سایت مخابراتی در شهرستان نکا و نیاز به احداث دو سایت دیگر افزود: امروز یکی از این سایت‌ها با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و با تکمیل طرح‌های پیش‌بینی‌شده، همه مناطق حوزه انتخابیه از ارتباطات مطلوب‌تری برخوردار خواهند شد.

مهدی داودی فرماندار نکا نیز با اشاره به عقب‌ماندگی این شهرستان در حوزه فناوری و ارتباطات گفت: با راه‌اندازی ۱۰ سایت در دولت چهاردهم، ۴۰ درصد این عقب‌ماندگی جبران شده است.

وی افزود: با راه‌اندازی دو سایت باقی‌مانده، ضریب پوشش ارتباطی شهرستان از ۹۷ به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

فرماندار نکا همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن ۴۸۰ دکل مخابراتی در کشور بر اثر حملات دشمن گفت: با وجود این خسارت‌ها، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی با همه توان ادامه دارد.